Armer les profs aux États-Unis? "Le jour où ils me donnent une arme à feu, je démissionne"

Et d’avoir rappelé un peu plus tôt dans l’interview que les élèves et professeurs sont entraînés à pouvoir se défendre en cas d’attaque. "Nous avons des entraînements réguliers. Au début, nous devions simplement apprendre à courir en zigzag ou sortir de l’école. Puis, on a appris à rester caché."

Des balles de golf et des chaussettes pour pouvoir se défendre

"Et maintenant les directives, c’est sortir en courant si on peut se cacher et se barricader et avoir dans sa classe quelque chose avec lequel se battre et se défendre. Par exemple, dans mon district, c’est avoir des balles de golf et des chaussettes pour pouvoir se défendre avec cela. C’est dingue de devoir apprendre cela à mes élèves de secondaire."