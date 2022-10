Mireille ne sait pas si elle pourra marcher dans dix ans, mais elle a décidé de réaliser ses rêves

Mireille souffre de la sclérose en plaques depuis l’âge de 36 ans. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle perd son boulot et vit avec une maladie qu’elle ne connait pas. Elle n’arrive plus à gérer ses émotions, elle est très vite fatiguée, elle a des picotements intenses sur le corps et a des pertes de mémoires. La sclérose en plaques affecte le système nerveux central, ce qui empêche la coordination entre le cerveau et le reste du corps. Par conséquent, Mireille ne sait pas si elle pourra encore marcher d’ici dix ans. Elle a donc décidé de profiter de la vie, en réalisant son rêve : arrêter son métier d’assistante sociale pour devenir actrice.