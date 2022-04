Mireille Mathieu enregistrait un duo avec Arno juste avant sa mort, il sortira à titre posthume

Ce duo franco-belge est une reprise de La Paloma Adieu de Mireille Mathieu.

"J’ai beaucoup de peine… Son désir presque testamentaire était d’enregistrer un duo avec moi. Il avait choisi une de mes chansons, La Paloma Adieu, qu’il a réorchestrée à sa manière. Il y a deux semaines à Bruxelles, il a enregistré sa voix avec beaucoup de courage et m’a fait parvenir sa version. Je l’ai eu au téléphone et il était ravi de partager ce duo sur son prochain album" a communiqué la chanteuse de 75 ans.

"Son départ me touche au plus profond de moi… Arno était un véritable poète, avec une façon bien particulière de se raconter à travers ses chansons. Arno était un être unique. La Belgique a perdu l’un de ses plus grands artistes. Toutes mes pensées vont à sa famille. Cette Paloma part au firmament des étoiles. Adieu, Arno" a-t-elle ajouté.

Cette partie vocale devait figurer sur le prochain album d’Arno, qui sortira finalement à titre posthume.