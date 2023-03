Mireille et Sarah : marcher, un remède contre la dépression

Tout a commencé grâce à une simple petite annonce : "‘Je marche pour mon moral’, un programme destiné aux personnes souffrant d’un burn-out ou d’une dépression." Sarah et Mireille traversaient une période compliquée. Mireille a connu plusieurs burn-out après avoir subi un management qui ne lui octroyait que peu de reconnaissance. Sarah a été éjectée de son entreprise deux ans avant la retraite, suite à une opération du dos. La marche nordique les a aidées à remonter la pente.

Elaboré en France par des universitaires spécialistes du lien entre activité physique et dépression, 'Je marche pour mon moral' a été mis en place pour la première fois en 2022 à Nancy. Il est maintenant accessible en Belgique, en association avec le centre hospitalier de Braine-l’Alleud.

Le constat de départ est le suivant : l’activité physique est scientifiquement reconnue depuis une vingtaine d’années comme un outil pour lutter contre la dépression, mais difficile de se motiver seul, quand on se sent vidé.e de toute son énergie. "Même me laver, c’était compliqué", précise Mireille. Les clubs de sport ne sont pas une alternative pour autant car dépression rime souvent avec perte de confiance en soi et peur du regard des autres.

'Je marche pour mon moral' propose donc de se retrouver entre personnes atteintes de dépression, sous la supervision d’un coach, pour pratiquer la marche nordique et se remettre en marche, en trouvant une nouvelle connexion à leur corps et à la nature.