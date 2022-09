''Mirage'' quand Fleetwood Mac cherche à renouer avec le succès de ''Rumours''

Le treizième album studio du groupe de rock anglo-américain sort le 18 juin 1982.

En juin 1982, Fleetwood Mac sort déjà son 13e album baptisé "Mirage". Pour ce dernier, le groupe a temporairement déménagé en France, au Château d’Hérouville célèbre studio d’enregistrement qui a produit des disques emblématiques tout au long des années 1970. Entre novembre 1981 et mars 82, la formation tente de retrouver des compositions qui la mènera à nouveau aux sommets des charts et des ventes d’albums, comme ça l’avait été pour "Rumours" en 1977. Le groupe s’éloigne donc de l’aspect plus aventureux et expérimental du précédent double LP "Tusk" pour revenir à des mélodies plus accessibles en proposant des tubes à l’efficacité redoutable tels que "Gypsy" ou encore "Hold Me". Si l’album est une grande réussite et se vendra à des millions d’exemplaires à travers le monde, Fleetwood Mac n’arrivera cependant pas à recréer l’exploit de "Rumours".