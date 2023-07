Miraculous : Ladybug et Chat Noir débarquent au cinéma

Votre enfant, neveu ou cousin.e vous bassine avec LadyBug et Chat Noir ? Vous n’en pouvez plus de ne pas savoir qui ils sont et ce qui se cache derrière les fameux "Miraculous"? Pas de panique, on est là pour vous sauver et parfaire votre culture générale, avant de courir au cinéma pour voir le film.

Ces dernières années, les costumes de Ladybug sont devenus légion dans les magasins de déguisements, tout autant que les produits dérivés autour de la coccinelle la plus connue des enfants. Ladybug et son acolyte Chat Noir sont partout. Et surtout sur les cartables dans les cours d’école. Oui oui.