Miracle à Wall Street

Je parle de miracle car il n'y a pas beaucoup d'entreprises cotées en bourse qui peuvent bondir d'un seul coup de 200 milliards en une seule séance. C'était pourtant le cas de la société Nvidia qui a gagné 200 milliards de dollars en une seule journée de cotation boursière. Nvidia affiche une hausse de 130 % depuis le début de cette année. Et comme si ces records n'étaient pas suffisants, cette société frôle aujourd'hui la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En clair, elle entre dans le club ultra select des sociétés qui pèsent plus de 1000 milliards de dollars. Et il n'y en a pas 25, il y en a cinq au monde : Apple, Microsoft, Alphabet (maison mère de Google) et Amazon.

Pourquoi ? Nvidia fabrique des puces électroniques destinées, à l'origine, à améliorer la création d'images dans les jeux vidéo notamment. C'est sur la base de ce savoir-faire technologique très puissant que Nvidia a pu se diversifier dans l'intelligence artificielle. Ces produits sont très demandés. Les historiens le savent bien, parce qu'ils l'ont remarqué auparavant dans la course au pétrole, ceux qui ont le plus gagné d'argent sont les vendeurs de pelles, de pioches. Aujourd'hui, en 2023, l'or noir sur lequel se bataillent Microsoft et Google, c'est l'IA. Ceux qui vendent aujourd'hui des pelles et des pioches s'appellent Nvidia, AMD ou SML. Et donc, au-delà de ces chiffres, au-delà du fait que le fondateur de Nvidia est devenu en quelques jours l'un des hommes les plus riches du monde, ce qu'il faut surtout retenir de cette modeste chronique, c'est que la Bourse estime que l'intelligence artificielle, c'est comme l'arrivée d'Internet, c'est comme l'arrivée de l'iPhone. C'est un moment crucial. C'est sans doute donc le début d'une nouvelle révolution technologique.