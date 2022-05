MIRaCCLE au parc industriel des Hauts-Sarts : le partage d’énergies renouvelables, ça marche

Le parc industriel des Hauts Sarts, le plus grand au niveau wallon avec près d’un demi-millier d’hectares, continue d’avancer vers le partage d’énergie. Le gouvernement régional vient d’approuver en troisième lecture un décret qui organise la mise en commun de l’électricité que des entreprises produisent grâce à des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Mais des projets pilotes de microréseaux sont déjà lancés, et ils donnent des résultats prometteurs.

C’est le cas à Milmort, avec Miraccle, un programme qui vise à interconnecter huit firmes voisines qui mutualisent les kilowatts qu’elles produisent, grâce à quoi elles ne prélèvent du courant sur le réseau public qu’au moment où les tarifs et les coûts sont les plus intéressants. Les premières indications laissent penser à un gain de trente à quarante pour cent. Selon l’un des promoteurs, Michel Croës, " nous pensons pouvoir, à la mi-2023, pouvoir démontrer l’efficacité de ce que notre modèle théorique a défini ". Et avec des éléments qui vont s’inscrire dans le paysage, puisque le dispositif prévoit, au bénéfice de la ville de Herstal, d’alimenter des bornes de recharges pour voitures et d’éclairer un tronçon de voirie avec des capteurs de détection de passage qui vont moduler les lampes selon l’heure du jour et le nombre de piétons.