Miou-Miou explique pourquoi elle refuse de participer à la cérémonie des César

Miou-Miou a un avis bien tranché sur la cérémonie des César. Elle n'a jamais mis les pieds dans cette cérémonie malgré les 10 nominations qu'elle a pu recevoir.

Sur le plateau de "C à vous" sur France 5, l'actrice explique qu'il est inconcevable pour elle de mettre un acteur ou une actrice au dessus du lot chaque année : "C'est triste. Ça rend trop triste. Il n'y a pas quelqu'un verticalement qui domine tous les autres. Ce n'est pas possible. Franchement, le principe, ça ne rentre pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être le meilleur metteur en scène de toute l'année"

Pourtant, Miou-Miou a bien reçu un César pour le film "La dérobade" en 1980. Elle devance Romy Schneider, Dominique Laffin ou encore Nastassja Kinski cette année-là.

Miou-Miou fait une révélation sur son prix en déclarant ne pas savoir où il est : "Bah oui, je ne sais pas où il est. Si j'avais su, j'aurais dû y aller. Maintenant, c'est vrai qu’à chaque fois, c'est une casserole."

Elle explique qu'elle retrouvera peut-être son prix un jour aux "puces de Saint-Ouen".

Ce n'est pas la première fois que la comédienne parlait de cette cérémonie, sur BFM TV elle a avait déjà déclaré ceci en 2018 : "J’ai vu naître les César. Je n’aime pas les César. Je ne suis pas allée prendre ce César parce que je m’en foutais. J’ai été beaucoup nommée après, mais ils se sont lassés. Et à raison : je n’irai jamais."

A voir si Miou-Miou changera d'avis dans les prochaines années si jamais l'académie des César décide de lui remettre un prix.