"Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde", le retour réussi de la bande d'insectes déjantés

S'il y a bien un film qui vient à l'esprit en regardant "Minuscule 2", c'est "Microcosmos: Le peuple de l'herbe." Sorti en 1996, ce documentaire captivant nous place à hauteur d'insecte, au cœur d'un monde fait d'antennes, de gouttelettes d'eau et de mouvements furtifs. À l'aide de caméras spécialement créées pour l'occasion, les réalisateurs Claude Nuridsany et Marie Pérennou portent à l'écran la vie fragile de ces coccinelles, abeilles et autres papillons, virevoltant autour d'une prairie et d'un étang.

"Minuscule 2" nous replonge dans cet univers à taille réduite, aussi fascinant qu’insoupçonné, le pouvoir de la fiction en plus ! Suspense, rebondissements et émotion sont donc bien au rendez-vous pour un spectacle visuellement bluffant. Des scènes riches de détails, des couleurs étincelantes et un mélange surprenant d'animation 3D et de prises de vue réelles, "Minuscule 2" émerveillera les yeux des petites bêtes comme des grandes.

Avec ou sans ailes, à 2, 6 ou 8 pattes, foncez voir "Minuscule 2", le samedi 13 août à 20h30 et le dimanche 14 août à 10h sur Ouftivi, et à revoir pendant 30 jours sur Auvio.