Minuit est toujours aussi proche pour l'horloge de l'apocalypse

Le Bulletin of the Atomic Scientists a été fondé en 1945 par Albert Einstein, Robert Oppenheimer et des scientifiques ayant travaillé sur le projet "Manhattan", qui produisit la première bombe atomique. L'horloge de l'apocalypse, créée en 1947, répondait initialement au péril nucléaire et aux tensions grandissantes entre les deux blocs, mais prend aujourd'hui en compte le Covid-19, le climat ou encore "les campagnes étatiques de désinformation".

L'horloge de l'apocalypse indiquait à sa création minuit moins sept. En 1991, à la fin de la Guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2.