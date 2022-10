Minorités, genres, racialisme : la nouvelle révolution américaine

Le mouvement woke entend orienter les citoyens dès le plus jeune âge. Dans certaines écoles, les programmes scolaires ont été modifiés pour que les petits Américains apprennent que le racisme est une institution dans leur pays. Gare à ceux qui s’élèvent contre cette nouvelle arme idéologique. Dans la célèbre université de UCLA (Californie), Gordon Klein, un professeur d’économie, est menacé de mort. Raison : il a refusé d’augmenter les notes de ses élèves noirs qui passaient un examen après le décès de George Floyd et qui, à ce titre, auraient été traumatisés. Il vit maintenant sous la protection du FBI. Désormais, ceux qui s’opposent à cette idéologie sont considérés comme racistes et se font " cancelled ", c’est-à-dire éliminer socialement et lyncher sur les réseaux sociaux.

Au nom de la lutte contre les inégalités et de la réhabilitation des minorités, il est désormais possible de choisir son genre en fonction de son ressenti et non de critères biologiques. Veronica Ivy, championne du monde de cyclisme sur piste, était encore un homme il y a dix ans. Depuis son changement de sexe, elle remporte toutes les compétitions féminines. Si elle reçoit de nombreux témoignages de soutien, la sportive préfère vivre cachée pour éviter les attaques de ses détracteurs.

Ces politiques radicales et identitaires qui favorisent les minorités sont encore loin de faire l’unanimité. Même Terrence Floyd, le propre frère de George assassiné par la police, appelle à renouer avec l’universalisme et la tolérance.