Minorités en Europe : la communauté Rom serait toujours victime d’un "choquant" manque d’intégration

Le document, fondé sur près de 8500 entretiens avec des Roms dans dix pays européens, évoque "des progrès insuffisants et bien trop lents".

Selon la FRA, institution basée à Vienne, 80% des Roms vivent toujours dans la pauvreté, à comparer à une moyenne de 17% dans l’UE. Ce chiffre était le même lors de la dernière étude sur le sujet en 2016.

Plus de la moitié vivent dans des logements humides et sombres dépourvus d’installations sanitaires correctes (contre 61% en 2016) et 22% n’ont pas d’eau courante (contre 30%).