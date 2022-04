Mino Raiola, l’un des agents les plus influents du monde, "est dans un état grave"

Aux petits soins pour ses joueurs, Raiola n’a jamais hésité à entrer en conflit avec les clubs. Ses méthodes parfois limites lui ont valu d’être suspendu plusieurs mois par la Fédération italienne de football (FIGC) et commission de discipline de la Fédération internationale (FIFA) en 2019. Le "super-agent" avait ensuite obtenu le droit de reprendre ses activités après avoir introduit un appel devant la justice italienne.



Le fantasque manager s’était positionné dans la course à la présidence de la FIFA en 2015 avant de se retirer et de se ranger derrière la candidature du Néerlandais Michael Van Praag.



Raiola s’est notamment occupé des intérêts des Belges Johan Walem et Romelu Lukaku. L’attaquant de Chelsea s’est séparé de l’influent agent pour rejoindre la société Rock Nation en 2018.