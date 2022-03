Minnie Mouse reprend des musiques Disney et les met à la sauce "lo-fi hip-hop"

Si vous écoutez de la musique en ligne, vous êtes probablement déjà tombé sur de longs morceaux instrumentaux estampillés "lo-fi hip-hop". Ce genre musical, né sur Internet, ne cesse de conquérir des hordes d’étudiants et de salariés en mal de concentration. Mais aussi l’idole des tout-petits, Minnie Mouse.

Même à 94 ans, Minnie Mouse est à l’affût des tendances. La compagne de Mickey a conçu un album de reprises de certains des plus grands succès de Disney. Petite particularité : ils ont été repensés à la sauce "lo-fi hip-hop", ce sous-genre qui a su conquérir des millions de mélomanes à travers le monde. Minnie Mouse s’est entourée d’artistes comme Purrple Cat, du producteur néerlandais Eevee et du harpiste Hippo Dreams pour réimaginer des morceaux comme "You’ve Got a Friend in Me", "I Just Can’t Wait to Be King" ou encore "Into the Unknown".