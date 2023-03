Minium de plomb et gaz : de la pollution au Val Saint-Lambert ?

"Risque de pollution", "danger réel à proximité des habitations" : l’administration wallonne de l’environnement a écrit à la Ville de Seraing pour l’avertir de l’état du site du Val Saint-Lambert.

"Ce site présente un risque de pollution, ainsi qu’un danger réel et ce à proximité immédiate de logements" poursuit cette missive reçue en décembre par le mayeur de la cité du fer. Les agents de l’environnement ont inspecté la vieille usine. Il s’agissait d’abord de vérifier les rejets d’eaux usées industrielles. Mais les inspecteurs sont allés de découverte en découverte : fûts et conteneur extérieur de minium de plomb (cause éventuelle de saturnisme), fûts et bidons de produits divers dans les caves, dépôts de gaz en réservoirs non vidangés et non contrôlés, installations électriques vétustes.