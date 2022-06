Minions : une vidéo pour le duo Diana Ross / Tame Impala

On découvre aujourd'hui une vidéo hypnotique de cette collaboration entre Tame Impala et Diana Ross pour la BO des Minions dont on vous avait déjà parlé un peu plus tôt.

On retrouvera ce titre, "Turn Up the Sunshine", sur la bande originale du prochain épisode de la franchise du film d’animation Moi, Moche et Méchant prévue pour le 1er juin.