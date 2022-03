Mini ou colorée, la robe de mariée s'affranchit des conventions.

Qu'elle semble loin cette imposante robe de mariée blanche, agrémentée d'une longue traîne, et destinée à rejoindre l'être aimé devant l'autel. Si elle fait toujours rêver, la robe traditionnelle semble avoir perdu de sa superbe au profit de modèles bien moins conventionnels. Une tendance amorcée bien avant la pandémie et qui semble se poursuivre à l'aube du coup d'envoi de la nouvelle saison des mariages, la première qui ne sera pas rythmée par les méandres de la crise sanitaire.

La plateforme de recherche mondiale Stylight* s'est intéressée aux nouvelles tendances mariage de l'année 2022, et plus particulièrement aux tenues convoitées par les mariées et leurs invités pour la tant attendue cérémonie.

Et l'esthétique non conventionnelle semble une nouvelle fois primer avec des recherches en forte hausse pour les tenues de couleur vive (+125%), les ensembles deux-pièces (+31%), les mini-robes (+28%) et même les chokers en perles (+20%). On est effectivement bien loin de la traditionnelle robe de princesse dont rêvent, paraît-il, toutes les petites filles.