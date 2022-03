Mini-jupe, catsuit, rose électrique : que verra-t-on partout ces prochains mois dans les magasins ?

Si la sensualité tient plus à ce que la femme dégage qu'à ce qu'elle porte, il semblerait que grandes maisons et créateurs aient fait le choix de lui donner un coup de pouce pour l'hiver prochain. La femme est libre, s'affirme toujours plus et semble plus que jamais avoir confiance en elle.

Cela se matérialise d'abord par une omniprésence des vêtements transparents (Rihanna, reine de cette Fashion Week, semble l'avoir bien compris), qu'il s'agisse d'un top, de lingerie, d'une combinaison, d'une robe ou d'un pantalon. Bottega Veneta, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini, Fendi ou encore Lecourt Mansion comptent parmi les maisons qui ont misé sur la transparence cette saison.