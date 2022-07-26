Міні-Європа солідарна з Україною | Mini-Europe solidaire de l'Ukraine

Моделі створені в парку Міні-Європа у виставковому центрі в Езель у Брюсселі, щоб символізувати солідарність європейців з Україною. Інавгурація відбулася в понеділок у присутності нового міністра закордонних справ Хаджи Лахбіб та представника Посольства України в Бельгії Наталії Аношиної.

Біля колони Незалежності на Майдані в Києві майорять український та європейський прапори – це один із нових зразків, які можна побачити на Міні-Європа. На іншому видно, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримує офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу від президента України Володимира Зеленського. Третя модель відтворює українських біженців, які прибувають на польський кордон, а остання зображує колону матеріальної допомоги, що прямує до України.

Міні-Європа – це парк, де представлені всі найкрасивіші європейські пам’ятники та місця, що дозволяє туристам, які проїжджають через Брюссель, дізнатися про історію Європи в цікавій формі. Відтворені будівлі та сцени стосуються лише держав-членів Європейського Союзу, але парк зробив виняток із цими чотирма новими моделями, щоб символізувати вираження європейської солідарності з Україною, яка була захоплена російською армією з лютого 2022 року.

Des maquettes ont été créées au parc Mini-Europe, sur le plateau du Heysel à Bruxelles, pour symboliser la solidarité des Européens avec l’Ukraine. L’inauguration s’est déroulée lundi, en présence de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et d’une représentante de l’ambassade d’Ukraine en Belgique, Natalia Anoshyna.

Des drapeaux ukrainiens et européens flottant près de la colonne de l’Indépendance sur la place Maïdan à Kiev, voilà une des nouvelles maquettes visibles à Mini-Europe. Une autre montre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, recevant la demande formelle d’adhésion à l’Union européenne des mains du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. La troisième maquette reproduit des réfugiés ukrainiens arrivant à la frontière polonaise et la dernière met en scène un convoi d’aide matérielle en route vers l’Ukraine.

Mini-Europe est un parc où sont exposés tous les plus beaux monuments et sites européens, permettant aux touristes de passage à Bruxelles de s’informer de manière ludique sur l’histoire de l’Europe. En principe, les bâtiments et scènes reproduites ne concernent que des États membres de l’Union européenne, mais le parc a fait une exception avec ces quatre nouvelles maquettes, pour symboliser l’expression de la solidarité européenne avec l’Ukraine, envahie par l’armée russe depuis février 2022.