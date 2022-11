Mini COP27 à Bouillon : les élèves aussi se penchent sur le climat

Alimentation, déforestation, fonds climat ou gaz à effet de serre, tous les sujets sont sur la table et poussent les élèves à s’imprégner de la culture du pays pour lui trouver les résolutions les plus avantageuses. Mais l’impasse n’est jamais loin, comme l’explique Thessa Pontikas, une autre étudiante : "Moi, je défendais la résolution sur les réfugiés climatiques. J’ai vu que certaines personnes ne levaient pas la main alors que je pensais que ça mettrait tout le monde d’accord. C’est frustrant. On voudrait que tout le monde soit d’accord, mais ce n’est pas possible".

Chaque pays a son histoire, des intérêts propres à défendre et il n’est pas simple de trouver une entente. "Ils s’en aperçoivent, ils n’arrivent pas toujours à des accords mais ils vont essayer de retrouver des solutions, des actions à mettre en place et de les discuter ensemble", ajoute Joelle Leyen, directrice du collège Sainte-Véronique à Liège.

En attendant un accord à la mini COP27 de Bouillon, les vraies négociations se déroulent en ce moment, en Egypte.