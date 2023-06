Minecraft : le tournage du film débutera en août

Et oui, on parle bien de "tournage" car, à la différence de Mario, le film Minecraft sera en live action. Le tournage débutera le 7 août prochain en Nouvelle-Zélande, pays qui a déjà connu le tournage du Seigneur des Anneaux.

Au vu de l’esthétique on ne peut plus cubique du jeu, on se demande réellement comment les réalisateurs vont gérer. On sait déjà que Jason Momoa fera partie du casting. Ce que l’on apprend, c’est que Pedro Pascal (The Last of Us, Game of Thrones) et Matt Berry (What We Do in the Shadows) le rejoignent !