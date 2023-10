Minecraft, le jeu le plus vendu au monde, bat un nouveau record, et écrase Grand Theft Auto V

Mais au-delà du pingouin, le record de Minecraft reste vraiment impressionnant. "À l'approche de son quinzième anniversaire, Minecraft reste l'un des jeux les plus vendus de tous les temps, avec plus de 300 millions d'exemplaires écoulés, une étape dont personne n'aurait pu rêver lorsque nous avons tous posé nos premiers blocs", a déclaré Helen Chiang, à la tête de Mojang Studios (un studio qui, rappelons-le, appartient à Microsoft).

The Verge compare également ce record incroyable avec d’autres records de l’industrie du divertissement. Minecraft s’est vendu à plus d’exemplaires que Thriller de Michael Jackson, l’album le plus vendu de tous les temps (avec 70 millions de copies), ou plus que la PlayStation 2, la console la plus vendue de tous les temps, avec 155 millions d’unités. Bon, du côté du cinéma, ce n’est pas vraiment comparable (on ne parle pas d’unités vendues mais de recettes au box-office), mais Avatar reste évidemment le plus gros succès du box-office mondial avec plus de 2,9 milliards $ de recettes.