Minecraft : le concours Construction Challenges met en lumière les métiers du bâtiment

C’est le collectif Nous Construisons Demain qui est à l’origine de ces défis sur Minecraft et des semaines de la construction. La mission du collectif est de promouvoir le secteur du bâtiment et de mettre fin aux clichés sur ce secteur.

Le collectif veut également mettre en lumière comment ce secteur s’allie aux nouvelles technologies afin de repenser le monde de la construction et comment il est possible de créer avec des matériaux locaux et durables.