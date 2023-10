Minecraft Dungeons : c’est terminé, circulez, il n’y a plus rien à voir

Même si Minecraft Dungeons ne bénéficiera plus de support, le studio et les développeurs invitent tout de même les fans des petits cubes qui seraient passés à côté de tester le jeu, de faire leur propre aventure et créer leur propre histoire.

Pour ce qui est de l’avenir, l’équipe derrière Minecraft Dungeons déclare être sur "de nouveaux projets qui continuent d’explorer les éxpériences de l’univers Minecraft." Et d’ajouter : "Nous avons l’intention de continuer à proposer de nouvelles expériences dans l’univers Minecraft et de donner à notre équipe la liberté de continuer à explorer les types de jeux qui les passionnent, comme ils l’ont fait avec Dungeons !"

Aucun autre détail n'a encore été communiqué à l'heure actuelle mais des rumeurs suggèrent qu'un jeu Minecraft lié au boss du jeu originel, l'Ender Dragon, serait en prépration. Le nom "Ender Dragon" ayant été déposé par Microsoft cette année.