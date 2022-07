Minecraft dit non aux NFT

Alors que le jeu du studio Mojang semble tout adapté aux NFT, un long billet de blog explique pourquoi Minecraft ne cédera pas aux jetons non fongibles et à la blockchain.

Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la position de Mojang est on ne peut plus claire :

“Pour s'assurer que les joueurs de Minecraft ont une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft et ne peuvent pas être utilisées pour créer des NFT associées à tout contenu du jeu, y compris des mondes, des skins, des objets personnels ou d'autres mods.”

Voilà qui est dit. En d’autres termes, Mojang s’oppose à cette mode des NFT qui commence à parasiter l’univers du jeu vidéo, comme c’est déjà le cas chez Konami, Ubisoft, ou plus récemment chez Square Enix avec le lancement de Final Fantasy NFT.

Selon le studio, propriété de Microsoft, “les NFT ne sont pas inclusifs pour notre communauté, et créent des scénarios de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas.” Une situation d’inégalité qui ne répond donc pas aux valeurs de Minecraft.

Et histoire d’enfoncer le clou, Mojang souligne, à raison, que les dérives autour des NFT n’en font pas une technologie fiable. “Le fait que des vendeurs de NFT ne soient pas fiables nous inquiète également. Il est arrivé que des NFT soient vendus à des prix artificiellement gonflés.”