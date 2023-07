"Mine et une brique" pour raconter la vie minière à Charleroi

À Marcinelle, pour illustrer les "gueules noires" du Bois du Cazier, on a choisi des mini-figurines jaunes. "Mine et une brique" est une exposition de maquettes minières faites à partir des célèbres briquettes Lego. Visible pour la première fois en Belgique, ce nouveau support permet de présenter la vie de la mine et des mineurs sous un nouveau jour.

Au total, ce sont treize maquettes qui sont réparties dans différents bâtiments du site inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Chacune est positionnée de sorte à s’insérer au mieux dans le parcours initial afin de créer un ensemble cohérent et ludique.