“Mine de rien” : Arnaud Ducret transforme une mine en parc d’attractions

Le registre comique d’Arnaud Ducret s’étend encore et encore au fur et à mesure de sa carrière. La vedette de la comédie “Les dents, pipi et au lit !” n’hésite pas à varier les registres, notamment il y a quelque temps avec le film de science-fiction “Le visiteur du futur”. Ici, c’est dans un registre humoristique plus social qu’il opère avec “Mine de rien”. Dans ce film, il incarne Arnault, un homme divorcé s’occupant de sa mère malade. Il vit dans une petite commune du Nord où tout le monde connaît des difficultés à trouver de l’emploi. Alors que la région était au sommet de l’industrie minière, Arnault et son ami Di Lello décident de sauver une mine de charbon désaffectée en la transformant en “parc d’attractions artisanal”.