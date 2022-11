''Mind Games'' ou quand John Lennon prend ses distances avec les sujets politiques et sociaux

Le quatrième album studio de l’ex-Beatles sort le 29 octobre 1973 aux USA et le 16 novembre de la même année au Royaume-Uni.

''Mind Games'' reste le 33 t le moins connu des enregistrements de John Lennon qui marquent la fin des chansons protestataires et engagées, on peut aussi y remarquer la perte d’influence de Yoko Ono. C’est à partir de cet album que commence le "Lost Week-end" de Lennon qui déménage pour Los Angeles où il vivra durant 18 mois avec May Pang. Étonnamment, c’est Yoko elle-même qui avait demandé à l’assistante, lors de l’enregistrement de ''Mind Games'', de devenir la petite amie de John. L’album est bien accueilli mais ne contient pas d’autre véritable single que la plage titre.