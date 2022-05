Mina, créatrice d’un réseau d’entraide à Molenbeek : "On est bien chez nous !"

"On a vécu des années difficiles, ici, à Molenbeek. On a souffert d’une mauvaise image à cause des événements autour de Salah (ndlr : Salah Abdeslam, seul survivant des attentats terroristes de Bruxelles et Paris). Depuis quelques années, on travaille pour que ce quartier redevienne ce qu’il était avant : un lieu chaleureux et convivial ."