Mimie Mathy retrouve Jean-Luc Reichmann dans "Léo Mattei"

La 10e saison de "Léo Mattei, brigade des mineurs" arrivera ce samedi à sa fin. Elle se conclura par un double épisode intitulé "Le secret de Jade", avec Mimie Mathy au casting.

Dans cet épisode, Léo et Inès enquêteront sur une tentative d’assassinat commise à l’encontre de Jade et Marceau, qu’un chauffard a essayé de renverser alors qu’ils rentraient de leur cours d’escalade. Heureusement les deux jeunes sont sains et saufs, mais le coupable est toujours dans la nature et le temps est compté avant qu’il ne frappe à nouveau. En creusant, les deux flics comprennent que c’est Jade qui était visée, pour d’obscures raisons liées à son passé… Parviendront-ils à la persuader de leur révéler son secret ?