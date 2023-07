Mimie Mathy répond aux rumeurs sur l’arrêt de "Joséphine ange gardien": "Elle a encore de belles missions à accomplir"

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ce week-end sur les réseaux sociaux, la série "Joséphine ange gardien" n’a pas été annulée. Mimie Mathy a confirmé que les aventures de Joséphine se poursuivront encore l’année prochaine.

Ce samedi, un post de Clément Garin, un ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste", a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pour cause : il y annonçait le "clap de fin" de "Joséphine ange gardien", après 27 ans de diffusion et 105 épisodes. Une rumeur qui n’a pas tardé à se répandre sur la twittosphère, et qui a suscité de nombreuses réactions chez les téléspectateurs.