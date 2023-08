Mimie Mathy fait une apparition discrète dans "Ici tout commence"

Alors qu’en juin dernier des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux concernant l’éventuelle arrivée de Mimie Mathy au casting de "Ici tout commence", la véritable raison de sa présence sur le tournage est maintenant connue. L’actrice n’était pas sur place pour tourner une nouvelle arche, mais en tant que figurante.

La semaine a bien commencé pour les fans de "Ici tout commence", qui ont pu brièvement apercevoir Mimie Mathy dans l’épisode diffusé ce lundi 21 août sur La Une. L’actrice, qu’on avait déjà pu voir il y a quelques années dans le rôle de la tante Pénélope dans "Demain nous appartient", n’est cette fois-ci visible qu’à l’arrière-plan d’une seule scène, montrant les personnages d’Hortense et sa sœur se disputer. On la voit sur ce plan dîner accompagnée de son mari Benoist Gérard et d’une troisième personne.

Une apparition très discrète, qui permet d’expliquer pourquoi celle-ci se trouvait sur le plateau il y a quelques semaines en compagnie de Benjamin Baroche. Le 18 juin dernier, l’acteur, qui campe depuis près de trois ans le rôle du chef Teyssier, avait en effet posté plusieurs photos de lui et Mimie Mathy sur son compte Instagram. Un post qui avait suscité de nombreuses interrogations parmi ses abonnés, se demandant si l’interprète de Joséphine Ange gardien avait rejoint la quotidienne.

Le mystère est donc à présent résolu !