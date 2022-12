Mimie Mathy de retour aux Enfoirés : pourquoi était-elle absente l'année dernière ?

C'est une bonne nouvelle pour la troupe des Enfoirés. Alors que le tournage des concerts de l'édition 2023 va commencer dans quelques jours, Mimie Mathy a annoncé qu'elle faisait son grand retour après un an d'absence.

Lors de la précédente édition, celle qui incarne "Joséphine Ange Gardien" avait dû déclarer forfait à cause d'un problème médical, elle avait déclaré sur Europe 1 : "Je ne suis pas sûre d'y être. Mais je fais tout pour y être de toute façon. Rien de grave, c'est juste un contrôle de routine de mon dos qui est un peu fichu bizarrement. J'espère pouvoir être là, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est en préparation. Tout le monde est sur le coup. Et moi, quoi qu'il se passe, je serai là par la pensée."

Dans les colonnes de Télé-Loisirs, Mimie Mathy a confirmé sa présence et elle a hâte de retrouver le public des Enfoirés : "L'année dernière, je me suis fait opérer du dos. Je n'avais pas pu y aller. Je suis contente de retrouver les copains et de repartir pour une semaine très intense mais riche en retrouvailles et partage. J'ai aussi hâte aussi de retrouver le public. Deux ans qu'on n'en avait pas."

Parmi les autres noms, on peut aussi noter la présence de Jenifer ou encore Patrick Bruel.