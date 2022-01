Mimi Verderame invité de Classic 21 Lounge

Ce samedi 29 janvier, le batteur Mimi Verderame sera de passage dans l’espace lounge de Classic 21.

D’origine italienne, Mimi Verderame se passionne très jeune pour la batterie puisqu’il en étudie les rudiments dès l’âge de six ans. A quatorze ans, il entreprend des études musicales à l’Académie de Musique de Liège. Il se découvre ensuite une seconde passion, la guitare, qu’il apprendra en écoutant les grands noms du jazz. Mais il revient plus tard à la batterie, et c’est à dix-sept ans qu’il fait ses débuts dans le jazz avec un maître en la matière, le saxophoniste Jacques Pelzer.

Immédiatement, ses qualités lui font prendre une place considérable parmi les musiciens de jazz, et c’est ainsi qu’il joue avec Steve Houben, Toots Thielemans, Paolo Fresu, Nathalie Loriers, Philip Catherine, Maurane…

Fidèle à sa passion pour le swing, il vient de sortir ‘Trap’ un nouvel album en trio avec le guitariste Jesse Van Ruller et Clemens Van Der feen à la contrebasse. La chanteuse Lady Linn y prête également sa voix sur quelques morceaux.