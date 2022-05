Milwaukee renverse Boston et entrevoit la finale de conférence

On n'imaginait pourtant pas Golden State jouer pire basket que celui d'il y a deux jours, lors du match N.4 remporté miraculeusement, après avoir bataillé pour prendre l'avantage pour la première fois à 45 secondes du terme et le tenir.

Les Californiens, dont l'entraîneur Steve Kerr est sous protocole Covid, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, y sont pourtant bien parvenus. Et cette fois, ce n'est pas tant leur maladresse en attaque - Stephen Curry (14 pts) et Klay Thompson (19 pts) ont certes peu shooté mais plutôt correctement - que leur degré zéro de combativité, assez indigne de leur surnom, qui est en cause.

"C'était affreux, embarrassant", a déploré Thompson. "Nous avions tous l'intention de conclure ce soir, mais parfois le basket est une science inexacte et nous avons été l'ombre de nous-mêmes."

Le contraste a été saisissant avec leurs adversaires en mode survie, qui ont imposé le défi physique et se sont battus sur tous les ballons, prenant notamment 18 rebonds offensifs qui ont fait presque autant de seconds tirs ayant fait mouche.

Les Grizzlies, qui ont su limiter toute "Morant-dépendance" durant la saison régulière (20 victoires en 25 matches), ont ainsi fait une démonstration de force collective avec sept joueurs à au moins dix points, Jaren Jackson Jr, Desmond Bane et Tyus Jones en ayant chacun inscrit 21.

Ils ont prouvé qu'ils vendront très chèrement leur peau. A Golden State de s'en souvenir vendredi.