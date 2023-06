Milos Raonic, le colosse au corps de verre est de retour après deux ans de galère

Il n’était plus apparu sur un court de tennis depuis le 29 juillet 2021 et une défaite au premier tour du tournoi d’Atlanta. Miné par les blessures, l’ancien numéro 3 mondial, Milos Raonic, a pris son temps pour panser ses plaies. Mais il est de retour et semble plus affûté que jamais.

Pour son premier match depuis près de deux ans, et le premier sur gazon depuis Wimbledon 2019, le Canadien a impressionné. Une victoire 6-3 6-4 face à Miomir Kecmanovic et des signes plus qu’encourageants pour la suite. Bien en jambes, Raonic semble avoir retrouvé les armes qui faisaient sa force. Bien en jambes, son service et son coup droit ont été ravageurs pour son retour.

15 aces, plus de 90 pourcents des points gagnés derrière sa première balle, le Canadien a marqué le coup et prouvé que s’il retrouvait le niveau qu’il a déjà atteint pour s’octroyer la place de numéro 3 mondial, il pourrait bien briller à nouveau sur gazon. Si les blessures ont sans doute fait oublier à beaucoup que le Canadien a titillé les sommets, Raonic a sans doute à coeur de montrer qu'il a un temps fait partie des meilleurs. 3e mondial, finaliste malheureux de Wimbledon en 2016 où il avait échoué face à Andy Murray, Raonic était un véritable danger sur gazon.

Jamais laissé tranquille par son corps, il a souvent dû prendre du temps pour soigner de nombreux problèmes physiques. Il a souffert de blessures au talon d’Achille, au dos, au coude, au fessier, à la cuisse, à la cheville droite, au mollet droit et au genou droit au cours des dernières années. Des problèmes multiples qui l’ont donc éloigné des courts pendant près de deux ans. Il a même dû ranger la raquette au placard pendant un long moment. "C’est agréable d’être de retour après deux ans. J’essaie encore une fois. Je n’ai pas frappé une seule balle de tennis pendant une année entière. C’était bizarre et différent de rejouer au tennis devant un stade plein", a-t-il expliqué après sa victoire à 'S-Hertogenbosch ce lundi.

Si Wimbledon arrive sans doute un peu trop tôt dans son retour, le Canadien doit sans doute tout de même espérer y briller et pouvoir enfin jouer libéré de tout pépin physique. Si tel est le cas, il pourrait refaire partie de la liste des outsiders dans la capitale anglaise pour les prochaines années, lui qui n’a jamais que 32 ans.