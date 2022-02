Milos Forman, du Printemps de Prague au Flower Power

Nous sommes dans une petite ville de province. On s’affaire pour l’évènement de l’année : le bal des pompiers. Un concours de beauté doit élire la plus charmante, mais les jeunes concurrentes refuseront de participer, ce sera la plus moche qui l’emportera. Les lots de la tombola vont peu à peu disparaître avant le tirage au sort. Tout le monde se surveille. Le fiasco se termine par une maison incendiée qui sera oubliée des hommes du feu. L’humour sarcastique de Milos Forman n’épargne pas ceux qui représentent le pouvoir. A la sortie du film, Milos Forman rencontrera des problèmes, le film sera banni à tout jamais dans son pays. C’est Claude Berri et François Truffaut qui viendront au secours du réalisateur en le distribuant en Europe. Le film y rencontrera un grand succès, clôturera le Festival de New York, ce qui lui amènera l’année suivante, une nomination pour le meilleur film étranger aux Oscars en 1969. Belle revanche.

Entre-temps, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, six mille chars du pacte de Varsovie envahissent Prague pour réprimer l’élan de liberté. Le rideau de fer est tombé sur la carrière tchèque de Forman.