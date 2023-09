Milo Rau revient en Flandre avec sa version de la Clemenza di Tito de Mozart

Nicolas Blanmont parle de l’opéra La Clemenza di Tito de Mozart à l’Opera Vlaanderen dans une mise en scène de Milo Rau.

Raccrocher une problématique actuelle à un élément de l’opéra

Une problématique actuelle s’invite de plus en plus, de plus en plus souvent, sur les scènes d’opéra. Cette problématique, c’est celle des réfugiés. Mettre des réfugiés dans un opéra, ça peut être tout simplement un choix dramaturgique. Raccrocher une problématique actuelle à quelque chose qui est déjà dans l’opéra.

Si vous prenez Les Troyens de Berlioz, qu’on évoquait la semaine dernière à propos de Gardiner, les Troyens à Carthage, ce sont des réfugiés. Si vous regardez dans Moïse et Pharaon de Rossini, les Israélites en Egypte, ce sont aussi des réfugiés. Il y avait une mise en scène de Tobias Kratzer à Aix-en-Provence, en 2022, qui le prenait tout à fait comme ça. Même les esclaves de Nabucco avec leur fameux Chœur de la liberté, ce sont déjà d’une certaine façon des réfugiés.

Parfois les réfugiés apparaissent dans des opéras qui n’évoquent pas explicitement cette question. Car finalement, les réfugiés, c’est une masse, donc c’est un chœur. Et des chœurs, on en retrouve dans de nombreux opéras. Le chœur va s’opposer à des solistes qui représentent en quelque sorte le pouvoir en place.

Mozart selon Milo Rau

Et dès ce dimanche 10 septembre, c’est une Clémence de Titus toute particulière que vous pourrez découvrir à l’Opéra Vlaanderen, dans une mise en scène dans laquelle les étrangers joueront un rôle très important. Il s’agit d’un projet dramaturgique de Milo Rau, dramaturge suisse, qui se définit comme "metteur en scène, réalisateur, journaliste et essayiste". Ancien directeur du Théâtre de Gand, disciple de Bourdieu, qui "questionne le modèle classique du théâtre en faisant participer au spectacle des acteurs de la société civile", il revient en Flandre, à Anvers, puis à Gand, avec une production qui a été donnée à Genève en février 2021, en streaming, alors que la pandémie de Covid rendait encore impossibles les représentations avec public.

Comme le dit Nicolas Blanmont, si nous prenons le point de vue du spectateur, cette production de Milo Rau est du GNQ, à savoir du "Grand N’importe Quoi". L’action commence avant que la musique ne démarre. C’est une actualisation. Ça se passe dans un camp de réfugiés qui est installé dans un musée dans lequel il y a des luttes syndicales. Il y a du sang, des sacs en plastique, des vestes de secours, de la nudité, de la violence, de la vidéo en gros plan, et bien sûr, une chaise roulante. Puis il y a des petits films qui racontent l’histoire des protagonistes, qui racontent l’histoire, des solistes qui chantent les protagonistes et qui racontent l’histoire, des figurants qui chantent les protagonistes qui sont sur scène.