Millie Bobby Brown, victime d’hypersexualisation, dénonce le traitement de la presse depuis sa majorité

Déjà à l’aube de ses 16 ans, l’actrice faisait des déclarations sur les réseaux sociaux concernant les jugements, insultes qu’elle recevait au quotidien. Dans le podcast "The Guilty Feminist", l’actrice de la série " Stranger Things " explique remarquer une transformation depuis peu : "Je vois une différence dans la manière dont les gens se comportent, et une différence dans la manière dont la presse et les réseaux sociaux réagissent depuis que je suis majeure". Les médias et ses fans l’ont vu grandir derrière la caméra durant toute son adolescence puisqu’elle était âgée de 12 ans lorsque la série a débuté en 2016.

Celle qui a fêté ses 18 ans en février dernier trouve ça répugnant : “c’est un très bon exemple de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont toutes les jeunes filles sont sexualisées. Je suis victime de cela en ce moment, et je l’ai toujours été”.

Selon elle, toutes les jeunes filles sont sexualisées, c’est bien réel et " N’importe quel ado de 18 ans essaye de devenir adulte, d’avoir des relations amoureuses, amicales, d’être aimé et de s’intégrer. Ce n’est pas évident et il faut le faire tout en trouvant qui vous êtes. La seule différence, évidemment, est que je vis dans la sphère publique et cela peut donc être écrasant " confie-t-elle.

Après presque 3 ans d’attente, Millie Bobby Brown sera de retour dans " Stranger Things " pour la saison 4 qui connaît une bande-annonce démentielle.