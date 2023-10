Millie Bobby Brown qui fut traitée de fille "idiote", "stupide" et "morveuse" revient sur ces années difficiles

Alors que sa grand-mère a toujours pris la parole de sa petite fille au sérieux et a encouragé ses rêves, les tournées de presse n’ont pas toujours été tendres avec les enfants et, à mesure que Brown grandissait face au public, elle était la cible de fréquentes critiques simplement parce qu’elle l’ouvrait un peu trop aux yeux de certains. Sans parler de ceux qui la sexualisaient à outrance.

Si les YouTubeurs et blogueurs ont passé au peigne fin les interviews de la bande d’enfants de la série pour tenter de trouver le moindre moment où la jeune fille interrompait ses collègues, des adultes l’ont carrément traitée d' "idiote", de "stupide" et de "sale gosse".

Accusée d’avoir tenté de voler la vedette à ses camarades de jeu, elle commente aujourd’hui la chose en ces mots : "Nous sommes des enfants, nous nous parlons. J’ai simplement été pénalisée pour avoir trop parlé, trop partagé et avoir été trop bruyante."

Des accusations qui ont eu des conséquences : "C’est difficile d’entendre ça à 13 ans ", dit-elle. "Vous vous dites : 'Je ne veux plus jamais parler. Je ne veux pas être la personne bruyante.' Lors des interviews, je ne pouvais m’empêcher de penser à tous les commentaires. Alors je me suis simplement rappelée de rester silencieuse et de parler quand on me parlait, même si je mourais d’envie de participer. Je sentais simplement que ce n’était pas mon tour."

La jeune adulte qu’elle est en train de devenir a dû trouver une parade pour protéger son estime d’elle-même : "C’est ma vie, et les seules personnes autorisées sont celles à qui j’ouvre la porte. À part ça, tout le monde est dehors. Et oui, c’est triste. Il y a des problèmes de confiance. Et oui, j’ai du mal à avoir des amis. Je n’ai pas beaucoup d’amis. Oui, je bloque beaucoup de gens. Je suis une personne réservée, socialement."