Millie Bobby Brown se verrait bien incarner cette célèbre chanteuse…

À tout juste 18 ans, Millie Bobby Brown s’est déjà construit une belle carrière d’actrice (gros carton avec la 4ème saison de Stranger Things), de productrice et de businesswoman en se prêtant au jeu d’égérie pour de grandes marques et en créant sa propre ligne de cosmétiques vegan.

De son côté, la chanteuse Halsey, désormais maman, vient de sortir un nouveau single et un clip, So Good, après avoir bataillé contre son label qui voulait d’abord donner priorité à une campagne marketing sur TikTok. La chanteuse américaine est aussi en tournée et lance, elle aussi, une ligne de makeup.

En promo dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, l’animateur lui a tout à coup demandé qui elle verrait bien pour l’incarner dans un biopic tout en lui sortant une photo d’elle déguisée en Eleven, le personnage de Millie dans Stranger Things. Jimmy Fallon, comme de nombreux fans avant lui, trouve la ressemblance entre les deux jeunes femmes flagrante et verrait bien Millie Bobby Brown interpréter Halsey dans une adaptation au cinéma. Ce à quoi Halsey a répondu qu’elle ne se considérait pas comme assez célèbre pour la choisir et a plaisanté en lançant Fallon lui-même pour l’incarner ! Mais elle a enchaîné en disant : “Oh non, en fait, Millie serait géniale pour le rôle. C’est un peu étrange comme nous nous ressemblons. Nous nous ressemblons en fait comme des sœurs !”

Et il est vrai que ces derniers temps, l’une comme l’autre ont pas mal changé et se ressemblent désormais très fort. Et l’actrice star de Stranger Things a réagi en story sur son compte Instagram en capturant l’instant de Halsey chez Jimmy Fallon et en commentant : "Tellement pour !".