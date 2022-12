Millie Bobby Brown rappelée à l’ordre sur le consentement par une coordinatrice d’intimité

Si l’esprit de camaraderie semble lier les deux jeunes acteurs, ce récit n’est pas au goût de Jessica Steinrock, une coordinatrice d’intimité très active sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo TikTok cette coordinatrice d’intimité rappelle que "le consentement est obligatoire": "J’adore Millie Bobby Brown mais ce n’est pas l’histoire mignonne que vous imaginez. Je suis sûr qu’elle et son partenaire ont construit de bonnes relations et une grande confiance, mais il ne faudrait jamais surprendre quelqu'un lors d’un combat ou d’une scène intime."

Elle poursuit : "Elle n’a pas demandé le consentement pour l’embrasser. Et lorsque votre partenaire de scène réagit avec surprise après que vous l’avez embrassé, cela signifie que la communication ne s’est pas déroulée comme elle le devrait. De petites choses comme celles-ci peuvent s’aggraver avec le temps, et franchement, elle a plus de pouvoir dans cette situation que lui parce qu’elle est une star très connue. Quand on fait des scènes épicées, on aime rester léger, s’amuser, mais le consentement est obligatoire."