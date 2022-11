Millie Bobby Brown aimerait incarner Britney Spears : sa réaction

Même si de nombreux fans souhaitent que Millie Bobby Brown incarne la chanteuse Halsey dans son biopic, l’interprète d’Eleven pense à une toute autre popstar. Lors d’une interview dans The Drew Barrymore Show, l’actrice de 18 ans a partagé l’un de ses plus grands rêves de carrière, celui de jouer le rôle de Britney Spears au cinéma.

Alors que Millie Bobby Brown faisait la promo de la deuxième partie d’Enola Holmes, cet aveu est survenu lorsque Drew Barrymore lui a demandé ce qu’elle voulait faire ensuite. "Je veux jouer une vraie personne", a répondu Millie, ajoutant qu’elle voulait jouer Britney Spears. "Je pense que son histoire, tout d’abord, résonne en moi", a-t-elle expliqué. La jeune actrice déclare avoir partagé la même expérience "grandir en public", et pense même ressentir des sentiments similaires en regardant de vieilles interviews de la princesse de la pop.

Ensuite, la star de Stranger Things a ajouté "Eh bien, c’est la même chose pour vous", en comparant son début de parcours et celui de Britney à celui de Drew, en tant qu’enfant actrice très demandée dans des films comme ET et Eyes of Fire. Lorsque Millie regarde des photos de Britney, elle pense réellement pouvoir raconter son histoire de la bonne manière.

Même si ce biopic n’est qu’hypothétique, les internautes s’embrasent déjà à cette idée géniale.

Britney Spears a réagi sur Instagram en s'étonnant qu'on veuille faire des films sur sa vie : "Je ne suis pas morte!"