Millenium Festival : "Stranger at the Gate", un documentaire pétri de bons sentiments

Il faut tout le pouvoir du cinéma américain pour transformer l’histoire vraie d’un potentiel terroriste en un feel good movie. Nominé à l’Oscar du Meilleur Court Métrage Documentaire, “Stranger at the Gate” emprunte cette drôle de voie avec son récit “exemplaire”, témoignage de tolérance saisissant. Il est vrai que son histoire mérite d’être racontée : il s’agit, ni plus ni moins, du parcours d’un homme qui se lie d’amitié avec les gens qu’il envisageait de tuer dans une attaque terroriste.



Vétéran des guerres d’Irak et d’Afghanistan, Richard "Mac" McKinney nous est présenté comme le prototype du soldat qui ne s’est jamais remis de son expérience militaire. Nourri par des années de violence et de haine contre une population qu’il ne connaît pas, il rentre au bercail, déboussolé de découvrir que “ces gens” qu’il a passé tant d’années à combattre sont désormais installés dans son pays, mosquée sur rue. Le glaçant scénario qui se dessine est tout tracé – celui d’un suprémaciste blanc qui avec son accès facile à différentes armes, s’apprête à commettre un sanglant massacre. Un scénario complètement désamorcé par la rencontre du potentiel terroriste avec les personnes qu’il cherche à tuer, qui, à sa grande surprise, lui ouvrent grands les bras.



Pour nous raconter ce récit pour le moins singulier, le documentariste Joshua Seftel ne fait preuve ni de subtilité ni d’originalité. Formellement très conventionnel, son film enchaîne les témoignages face caméra accompagnés de compositions musicales appuyées et larmoyantes. Tout ici est mis en place pour articuler un message fort simple sur l’importance de la tolérance et de notre capacité à tous d’aller au-delà de la haine. Difficile d’être en désaccord avec un tel propos.



Mais à force de sursimplification et de bons sentiments, le film aplanit quelques facettes plus épineuses du film. “Stranger at the Gate” est effet le récit d’un homme qui va de la répulsion à l’admiration mais c’est aussi l'histoire d’une communauté pacifique qui, en toute vraisemblance, échappe à la mort parce qu’elle est accueillante. En