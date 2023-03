Millenium 2023, festival international du documentaire

Vers les réalités invisibles, le fil rouge de cette année, illustre la citation d’Antoine de Saint-Exupéry tirée de l’œuvre poétique et philosophique, Le Petit Prince : On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. Les soixante documentaires dont douze en compétition internationale mettent en lumière l’action des êtres humains engagés pour les bonnes causes . L’épaisseur humaine de ces personnes, souvent des anonymes, touche le cœur au plus profond. Lek Chailert, une petite fille thaïlandaise, rencontre un éléphant blessé. Elle lui fait la promesse de le soigner. L’enfant devenue adulte livre un combat contre les méfaits du commerce mafieux et de l’industrie touristique. Elephant Mother, de Jez Lewis, sera projeté en ouverture du festival le 26 mars, rehaussé de la présence de Lek, héroïne à son insu.