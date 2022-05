Millenium 2022 : le cinéma documentaire en fête

On vous parle peu de cinéma dans "Alors On Sort ?" et encore moins de cinéma documentaire… On se rattrape aujourd’hui avec le festival Millenium…

Millenium, ça se passe dans cinq salles obscures bruxelloises, du 5 au 13 mai, où sont projetés près de 70 films documentaires belges et étrangers. Les coulisses des médias, celles du pouvoir, les entraves à la liberté, les compromissions pour survivre et puis des personnages beaux, forts et lumineux : les rendez-vous sont riches ! Avec des compétitions, des rencontres et un maximum d’excellents films belges, le Millenium 2022 vous promet de belles surprises et découvertes…