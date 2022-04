Millenium 2022, Festival du Film documentaire.

Millenium, festival du film documentaire, se déroule du 5 au 13 mai à Bruxelles dans différentes salles : Bozar, Palace, Galeries, Aventure, Vendôme et Civa. Après deux ans d’abstinence culturelle, la 14e édition fête le retour des spectateurs dans les salles et multiplie les visions et les rencontres. Au programme : 72 films, 4 compétitions et 200 invités.