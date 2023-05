Milla Brune est l'invitée de Classic 21 Lounge ce samedi

Notre invitée de ce samedi soir sera la chanteuse et compositrice bruxelloise Milla Brune pour la sortie de son nouvel album Higher.

Depuis toute petite, Milla manifeste un sens de l’esthétisme marqué, qu’elle exprime à travers des disciplines artistiques variées et qui trouvera son ancrage dans la musique. A l’âge de 10 ans, suite au décès prématuré de son père, elle se dessine une voix et une voie à partir du besoin irrépressible de raconter et de sublimer émotions et fragilités, le manque d’un être cher, les coups de cœur, les joies et surtout toute la poésie qu’elle peut trouver dans les coins.

Elle a notamment joué à New York (SoFar Sound, Rockwood Music Hall), à Paris (Bataclan, première partie d’Alice Russell, successivement artiste révélation puis artiste " coup de cœur " pour les tournées " All That Jazz " en France (Blois, Perigueux, Rodez, Agen,…). En Belgique, elle multiplie les scènes (la première de SoFar Belgium, la Ferme du Biereau, des centres culturels, Bruxelles, Liège, Namur, etc …).

Avec ses nouvelles chansons, Milla explore et expérimente toujours une musique acoustique et minimaliste où la force, la sensibilité et la fragilité de sa voix magnifient ses mélodies. A la fois pop, soul, et jazzy, son travail se veut être le reflet d’une émotion simple en ayant grandi dans un environnement musical où se côtoyaient musique classique, baroque et jazz. A ce bagage elle ajoutera des influences soul et de rhythm & blues. Milla multiplie les paradoxes. Elle s’inspire d’artistes classiques et de jazz ayant bercé son enfance qu’elle s’empresse de mélanger avec sa culture pop-folk qui influencent sa voix aux accents soul-jazzy. Ses chansons, sa musique, la finesse de son timbre et les couleurs de sa voix reflètent cette poésie qui ne manque pas de susciter une réponse du cœur dès qu’elle entame la moindre note. Forte d’une expérience scénique et musicale internationale acquise en mettant sa voix au service de projets allant de la world à la soul en passant par le hip-hop (e.a. Guru/Jazzmatazz, Zap-Mama, Tina Arena, Baloji…) ce sont ses influences trempées dans la musique classique et le jazz qui parachèveront le polissage du diamant brut pour faire d’elle l’artiste qu’elle est aujourd’hui. Comme en témoigne son premier EP The Other Woman, c’est habilement et avec la sensibilité d’une orfèvre que Milla Brune réussit le subtil mélange de toutes ces influences musicales. Son nouvel album Higher est une douce pop hybride, élégante et intimiste.