La nouvelle tendance manucure : reproduire sur ses ongles la teinte laiteuse de l'un des plus anciens rituels de soin pour la peau.

Rituel beauté ancestral, le bain de lait permettrait non seulement d'atténuer les tensions mais aussi de nourrir la peau en profondeur et de la rendre plus douce. Sa renommée est telle que la légende l'associe toujours aujourd'hui à Cléopâtre, qui avait, paraît-il, recours au lait d'ânesse pour préserver la beauté et la jeunesse de sa peau.